Новый врач акушер-гинеколог приступила к обязанностям в Дзержинской больнице

Новый врач акушер-гинеколог присоединился к команде женской консультации Дзержинской больницы. Анастасия Аминева окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова, специальность — лечебное дело. Затем прошла ординатуру по специальности акушерство и гинекология, получив аккредитацию в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В кабинете № 4 женской консультации Анастасия Аминева принимает пациенток, проживающих по улицам: Лесная, д. 1,2; Шама; Поклонная; Дмитрия Донского; Школьная; Строителей; Зеленая; пр. Пушкина.

Записаться на прием к врачу акушер-гинекологу можно через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.