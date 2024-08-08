Новый врач акушер-гинеколог начала работать в поликлинике Люберец

«Мария Кравцева — молодой доктор. Это у нее первое место работы. Мария уже проводит в полном объеме прием врача акушера-гинеколога с консультированием, подготовкой к планированию беременности, выявлением пациентов, которым требуется гинекологическое лечение или динамическое наблюдение», — пояснила заведующая женской консультацией поликлиники № 12 ЛОБ Татьяна Топчу.

Новый врач окончила ординатуру, в Люберцы приехала из Краснодара.

«С медициной меня связывает семейная история. Бабушка и мама работали в больнице, но они не были врачами. А мне очень понравились люди в белых халатах, их знания и уверенность в том, что надо делать в любых ситуациях, чтобы помочь людям», — рассказала Мария Кравцева.

По словам Марии, главная сложность для нее — работа в единой медицинской информационно-аналитической системе. Войти в курс дела помогают коллеги, а вот в общении с пациентами, постановке диагноза и назначении лечения у нового доктора проблем нет. Ежедневно она принимает более 20 пациенток.

В планах молодого специалиста обучиться всему у своих наставников, которые работают в медицине уже не один десяток лет, и конечно обустроиться в Люберцах. В будущем Мария Кравцева рассчитывает на социальную поддержку, доступную докторам в Московской области — планирует оформить компенсацию аренды жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.