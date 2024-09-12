Новый врач акушер-гинеколог начала принимать в поликлинике № 5 Красногорска

Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Сюзанна Гасымова начала работать в поликлинике № 5 Красногорска, она окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специализация нового специалиста:

Диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы у женщин;

Ведение беременности, планирование родов, послеродовой осмотр, УЗИ;

Лечение гинекологических болезней во время беременности;

Лечение ИППП (инфекций, передающихся половым путем), воспалительных заболеваний яичников, матки, мочеполовой системы;

Гинекологическая эндокринология.

Привлечение новых кадров в амбулаторно-поликлиническое звено — одно из приоритетных направлений программы модернизации первичного звена Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.