Новый врач акушер-гинеколог начала принимать в поликлинике № 5 Красногорска
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Сюзанна Гасымова начала работать в поликлинике № 5 Красногорска, она окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Специализация нового специалиста:
- Диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы у женщин;
- Ведение беременности, планирование родов, послеродовой осмотр, УЗИ;
- Лечение гинекологических болезней во время беременности;
- Лечение ИППП (инфекций, передающихся половым путем), воспалительных заболеваний яичников, матки, мочеполовой системы;
- Гинекологическая эндокринология.
Привлечение новых кадров в амбулаторно-поликлиническое звено — одно из приоритетных направлений программы модернизации первичного звена Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.
«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.