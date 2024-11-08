Новый участковый врач-терапевт начала работать в поликлинике Коломны

В 2024 году Александра Федосеева окончила лечебный факультет Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Коломенская больница стала первым местом работы молодого специалиста.

«С начала года к работе в Коломенской больнице приступили 13 новых участковых врачей-терапевтов. Они ведут прием пациентов как в городских, так и в сельских поликлиниках. Штат поликлиники № 2 — самой крупной в Коломне — пополнился сразу тремя новыми специалистами. Ставим своей задачей на 100% укомплектовать штат специалистов первичного звена, потому что именно на них падает основная нагрузка по приему пациентов, первичной диагностике и направлению пациентов к профильным специалистам. Для наших жителей важно, чтобы они смогли попасть на прием к участковому терапевту в кратчайшие сроки», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Новый участковый врач-терапевт Александра Федосеева ведет прием пациентов в поликлинике № 2 по адресу: Коломна, ул. Астахова, д. 9.

Записаться на прием к молодому специалисту можно в личном кабинете портала «Здоровье», по единому номеру 122 или в инфоматах поликлиник.

Привлекать новые кадры в поликлиники Коломны помогает программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая в Московской области, а также меры соцподдержки медработников, которыми регион предлагает воспользоваться как врачам, так и среднему медицинскому персоналу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.