Новый участковый врач-терапевт начала работать в Балашихинской больнице

Анна Васильева ведет прием пациентов в поликлинике № 4 Балашихи (мкр. Гагарина, 15А). Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Молодой специалист родом из Ростовской области. Окончила факультет лечебного дела Луганского медуниверситета имени Святителя Луки. В 2024 году переехала к родителям в Балашиху и в декабре трудоустроилась в больницу. В планах у специалиста — поступление в ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».

«Мне всегда хотелось стать врачом, поэтому, не раздумывая, подала документы в медвуз. Вся дальнейшая учеба подтвердила мой выбор. Знаний после университета много, теперь нужна практическая работа», — сказала Анна Васильева.

Попасть на прием к специалисту можно без записи в кабинете неотложной помощи. Здесь она на первых порах в качестве дежурного врача осваивает работу в медицинской программе, консультирует пациентов по жалобам на здоровье. Совсем скоро Анна Васильева начнет прием как участковый терапевт.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.