Новый участковый терапевт начал работать в Коломенской больнице

В Коломне в Непецинской поликлинике к приему пациентов приступил новый участковый врач-терапевт Иван Лукьянов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году Иван Лукьянов завершил обучение в Рязанском государственной медицинском университете им. академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Погружение в медицинскую профессию он начал, еще будучи студентом медвуза: работал медбратом в одном из военных госпиталей министерства обороны РФ. После получения диплома молодой специалист приступил к приему пациентов уже как врач-терапевт.

«Свою врачебную карьеру молодой специалист начал в Непецинской поликлинике Коломенской больницы. Программа модернизации первичного звена здравоохранения и меры соцподдержки медиков, действующие в регионе, являются важными аргументами в пользу выбора подмосковных медучреждений для старта медицинской карьеры», — отметил главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Новый участковый врач-терапевт Иван Лукьянов ведет прием пациентов по адресу: с. Непецино, д. 6б. Записаться на прием можно в личном кабинете портала «Здоровье», по единому номеру 122 или в инфоматах поликлиник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.