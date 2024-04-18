Новый цифровой флюорограф начал работу во взрослой поликлинике Дмитрова

В рамках реализации госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в Дмитровскую больницу поступило новое оборудование — цифровой флюорограф. Он установлен в рентгенологическое отделение взрослой поликлиники Дмитровской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Провести флюорографию на новом аппарате стало возможно после завершения ремонтных работ на 7 этаже здания взрослой поликлиники. Основное преимущество нового флюорографа — высокое качество снимков и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Работа на современном оборудовании положительно скажется на объемах и скорости проведения рентгеновских исследований. Это отличная возможность увеличить охват населения для проведения флюорографических исследований», — рассказала заведующая взрослой поликлиникой Юлия Смыкова.

Стоит отметить, что в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в 2024 году в Дмитровской больнице запланирована замена еще 6 единиц «тяжелого» оборудования в пяти подразделениях больницы.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.