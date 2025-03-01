Новый центр стоматологии, подологии и цифровых технологий появится в Люберцах

В городском округе Люберцы начнет работу современный центр стоматологии, подологии и цифровых технологий. Соглашение об этом подписали глава муниципалитета Владимир Волков и руководитель компании «ВладМиВа», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Компания представляет широкий спектр продукции для стоматологии — пломбировочные материалы, лечебные средства, ортопедические материалы, и, конечно же, широкий ассортимент зуботехнических материалов и инструментов. На территории нашего округа уже действует обособленное подразделение «ВладМиВа», планируется перевод головного предприятия», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что в реализацию проекта компания инвестирует более 500 млн рублей, будет создано порядка 100 рабочих мест для жителей городского округа.

«Благодарю руководство компании за выбор, сделанный в пользу Люберец! Обязательно будем сопровождать проект, и оказывать содействие до его полной реализации. Работа с инвесторами является для нас приоритетной, потому что сильная экономика — это новые возможности для развития», — подчеркнул Владимир Волков.

Он напомнил, что в городском округе Люберцы за 2024 год объем инвестиций вырос на 26% по отношению к предыдущему году и составил 67 млрд руб., создано порядка 3 320 новых рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.