Новый терапевт ведет прием жителей в поликлинике Вербилок Талдомского округа

Еще один участковый терапевт приступил к работе в поликлинике поселка Вербилки Талдомского округа. Лейла Моллаева в 2022 году окончила Дагестанский государственный медицинский университет по специальности «Врач-лечебник». В 2024 году прошла аккредитацию по специальности «Лечебное дело», сообщает пресс-служба администрации округа.

Врач ведет прием, проводит осмотр и консультации, назначает анализы, исследования и лечение. Занимается профилактикой хронических болезней, проводит диспансеризацию населения и контролирует состояние здоровья пациентов.

«В обеспечении врачебными кадрами и специалистами среднего звена нам помогает программа «Модернизация первичного звена». Благодаря которой мы усиливаем работу амбулаторно-поликлинической службы. Проводим ремонты, оснащаем кабинеты современным оборудованием для диагностики, развиваем телемедицинские консультации с различными специалистами», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Недавно в поликлинике поселка Вербилки приступили к работе врачи: терапевт и педиатр. Был отремонтирован рентген-кабинет, после чего установлен цифровой аппарат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.