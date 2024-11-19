Новый специалист возглавил поликлиническое отделение МОНИИАГ

В ноябре 2024 года к исполнению обязанностей руководителя поликлинического отделения Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского приступил новый специалист. Им стала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Галия Каримова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы надеемся, что с приходом в наш коллектив молодого, но опытного специалиста, нам удастся решить многие текущие задачи одного из самых важных подразделений института, принимающего каждый месяц около 3 000 пациентов. В наших планах существенное обновление работы поликлиники, а значит потребуются новые и современные решения, требующие значительных усилий и нестандартных подходов, в которых мы рассчитываем на поддержку доктора Каримовой», — сказал директор МОНИИАГ, главный специалист по акушерству министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, врач Каримова — опытный специалист, посвятивший годы работы вопросам прогнозирования, диагностики и лечения послеродовых заболеваний, ведения беременности и родоразрешения пациенток с осложнениями. Она ведет активную научную работу, а также принимала участие в разработке клинических рекомендаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.