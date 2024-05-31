Новый специалист ультразвуковой диагностики из Перу работает в Шаховской

С февраля 2024 года в центральной районной больнице поселка Шаховская работает новый специалист ультразвуковой диагностики из Перу — Иван Ианес Ромеро.

«У меня отец стоматолог, мама — преподаватель по биологии. Я сам хотел стать медиком еще в детстве. Где-то в 13–15 лет я уже знал, что стану врачом», — рассказал Ромеро.

Будущий врач учился в Ставропольском государственном медицинском университете как студент по обмену. Потом вернулся на родину в Перу и там работал в местных больницах. Проводил ультразвуковые исследования для населения, был главным врачом в одной из больниц.

Иван пробыл на родине 25 лет и решил уехать в Россию.

«Я искал хорошее место, далеко от шумных городов, и нашел его здесь, в Шаховской. Тут и природа, и спокойствие. Начал работать в Шаховской ЦРБ с 26 февраля», — добавил специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.