Новый рентгенокабинет открыли в филиале № 3 больницы Балашихи

Новый рентгенодиагностический кабинет открыт на базе филиала № 3 Балашихинской больницы в микрорайоне Железнодорожный. В нем будут принимать пациентов отделения неотложной травматологии и ортопедии по полису ОМС, сообщает пресс-служба администрации округа.

В кабинете установлен современный цифровой рентген-аппарат «Р-500» Дуограф» на два рабочих места. Новый аппарат обеспечивает получение высококачественных рентгеновских изображений при минимальной лучевой нагрузке, что делает процедуру максимально безопасной. Ежегодно специалисты смогут проводить дополнительно до 5 тыс. исследований.

«На этом аппарате мы можем проводить все виды классического рентгена. Все исследования проводятся с минимальной лучевой нагрузкой. Также уменьшается время на исследование пациента», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Аппарат будет работать круглосуточно, за сутки обследование смогут пройти до 100 человек. Перед установкой оборудования в кабинете провели капитальный ремонт, установили индивидуальную приточно-вытяжную вентиляцию, противопожарную сигнализацию, заменили окна.

Открытие нового кабинета стало важным шагом в укреплении рентгенологической службы города. Всего с начала 2025 года в Балашихе уже введено в эксплуатацию семь единиц тяжелой медицинской техники, включая КТ, флюорограф и рентген.

Все обновленные кабинеты открываются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», направленной на развитие медицинской инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.