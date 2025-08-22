Новый рентгенографический комплекс поступил в больницу Клина

В Клинскую больницу поступил новый рентгенографический комплекс. Его привезли по программе Министерства здравоохранения Московской области, которая заменяет старую медтехнику на современную цифровую. Оборудование произведено в России и обеспечивает быстрые результаты исследований. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруг.

Константин Белокозов, представитель компании-производителя, рассказал, что комплекс рассчитан на два рабочих места и улучшает условия приема пациентов в поликлинике. Он сводит к минимуму лучевую нагрузку, что важно для здоровья пациентов и медперсонала.

Новый аппарат уже доставили в больницу, сейчас устанавливают в недавно отремонтированном кабинете рентген-исследований по адресу: Клин, ул. Победы, влад. 2а. Скоро и пациенты, и врачи смогут оценить его возможности и преимущества. О дате начала исследований на новой технике будет сообщено в ближайшее время. По направлениям лечащего врача все обследования будут проводиться бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.