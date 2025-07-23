Новый рентгеноаппарат в Электроуглях сможет в сутки обслуживать до 50 человек
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В поликлинике города Электроугли, являющейся подразделением Ногинской больницы, введен в эксплуатацию новый цифровой рентгеноаппарат. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.
Оборудование удалось приобрести в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.
Старая аналоговая техника перестала отвечать современным медицинским требованиям, поэтому возникла необходимость установки нового оборудования. Данный аппарат обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Прибор дает возможность обследовать людей различного возраста и роста, как маленьких, так и взрослых пациентов, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.
Аппарат будет работать в две смены. Его планируемая загрузка — до 50 человек в сутки.
«Поступление нового оборудования — часть комплексной работы по улучшению диагностики и лечения в нашем округе. Мы продолжаем обновлять материально-техническую базу, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.
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