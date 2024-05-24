Новый рентген-кабинет появится в Королеве

Цифровой рентгендиагностический комплекс отечественного производства «Дуограф Р500» рассчитан на два рабочих места и способен выполнять полный спектр рентгеновских исследований. Мощность рентген-аппарата — порядка ста исследований в сутки при двухсменной работе.

«Сейчас мы вводим аппарат в эксплуатацию и в ближайшее время он будет функционировать в тестовом режиме. Прием пациентов планируется уже с начала июня», — сказал заведующий рентгеновским отделением Королевской больницы Артём Соколовский.

Новое оборудование позволит выполнять исследования с низкой лучевой нагрузкой на пациентов. Помимо этого, цифровой формат снимков обеспечивает врачам удаленный доступ к исследованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.