Новый рентген-кабинет открылся в инфекционном отделении Раменской больницы

Новый рентген-аппарат в Раменской больнице установлен взамен устаревшей аналоговой техники, которая не отвечала современным требованиям. Предварительно в рентген-кабинете был проведен ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье проводится большая работа по замене аналоговой медицинской техники на цифровую. Речь идет об устаревших рентгеновских аппаратах, флюорографах и маммографах. На закупку нового рентгеноаппарата в Раменском и ремонт кабинета было направлено более 20 млн рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Рентгеноаппарат установлен в инфекционном отделении больницы. Исследования на нем будут проводиться как взрослым, так и детям. Диагностика назначается при наличии медпоказаний.

«Новый аппарат позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Снимок доступен для просмотра всем необходимым специалистам больницы, что важно для постановки диагноза и назначения лечения. Также при необходимости может быть проведена консультация со специалистами МОНИКИ для получения «второго мнения», — сказал заведующий рентгенологическим отделением поликлиники Раменской больницы Александр Кожевников.

Оборудование закуплено благодаря губернатору региона Андрею Воробьеву и нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.