Новый рентген-кабинет открылся в больнице Долгопрудного

В Долгопрудненской больнице открылся новый кабинет для проведения рентгенологических исследований. Рентген-аппарат установлен на третьем этаже хирургического корпуса городского стационара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С его помощью будут проводиться исследования пациентам хирургического профиля с различными патологиями. На том же этаже располагается отделение травматологии и ортопедии.

Это современнейшее оборудование, которое к тому же является отечественной разработкой.

Оно предназначено для проведения рентгенографических исследований с возможностью выполнения снимков из положения лежа, стоя, сидя и на боку, а также для проведения продольной линейной томографии.

Новое рентгенологическое оборудование общей стоимостью около 29 миллионов рублей было закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева. И это уже четвертый цифровой рентген в медучреждении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.