Новый рентген-аппарат заработал в Деденевском отделении Дмитровской больницы

В Деденевском поликлиническом отделении Дмитровской больницы заработал новый цифровой рентгеноаппарат. Этот высокотехнологичный аппарат был установлен взамен устаревшей аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Преимущества цифровой рентгенографии заключаются в высоком качестве изображений, возможности компьютерной обработки снимков, хранении информации в электронном виде, передаче рентгеновских снимков через интернет, а также в снижении лучевой нагрузки на пациента.

Снимки доступны для просмотра всем специалистам больницы, что важно для быстрой и качественной постановки диагноза и назначения лечения. При необходимости можно провести консультацию с врачом-рентгенологом МОНИКИ им. Владимирского для получения «экспертного второго мнения».

«Модернизация первичного звена здравоохранения — одна из ключевых задач. Установка ещё одного нового цифрового рентген-аппарата существенно повысит доступность качественной диагностики для жителей ещё целого ряда населенных пунктов. Это важный шаг в реализации национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“ в нашем округе», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Заведующий Деденевским поликлиническим отделением Евгений Коробейников подчеркнул, что новый рентген-аппарат обеспечивает высокое качество изображения, а результаты исследования становятся доступны врачу сразу после диагностики. Кроме того, обследование проводится быстрее, чем на аналоговой медтехнике.

С начала года уже введены в эксплуатацию два новых цифровых маммографических аппарата в Яхромской и Синьковской поликлиниках, а также рентген-аппарат в Рогачевском поликлиническом отделении.

Замена оборудования осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» (zdrav.mosreg.ru) или по номеру телефона: 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в прошлом году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.