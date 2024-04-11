Новый рентген-аппарат запустили в подмосковном госпитале для ветеранов войн

Два новых рентгеновских аппарата взамен старых заработали в Московском областном госпитале для ветеранов войн, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В регионе продолжается замена устаревшего тяжелого медицинского оборудования. Так, замена аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволит врачам получать качественные медицинские изображения в короткие сроки. Кроме того, хранение снимков организовано в цифровом формате, а их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов. Это позволит проводить более качественную и доступную диагностику поступившим пациентам.

«Преимущество цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка», - рассказала заведующая отделением Екатерина Мурзина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.