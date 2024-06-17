Новый рентген-аппарат для выполнения хирургических операций появился в больнице в Видном

В Видновской клинической больнице ввели в эксплуатацию новый передвижной хирургический рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой. Он позволит контролировать проводимые вмешательства прямо во время операции, в частности правильность установки эндопротезов и металлоконструкций, что сводит к минимуму послеоперационные осложнения. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Рентгенодиагностический передвижной аппарат с C-дугой позволяет проводить необходимые исследования непосредственно при подготовке, проведении или по завершении операции. Он хорошо зарекомендовал себя в течение многолетнего использования — это уже четвертый аппарат такого типа в нашей больнице. Но мы уже успели оценить преимущества новой, улучшенной, модели как в части точности снимков, так и в части удобства для оперирующего врача», — приводятся в сообщении слова главного врача Видновской клинической больницы Бутая Бутаева.

Главврач уточнил, что новую технику установили в операционном блоке стационарного корпуса больницы. Аппарат оснащен новейшей цифровой видеосистемой, которая позволяет использовать его наиболее эффективно в травматологии и хирургии. В нем предусмотрены четыре рабочих режима: непрерывная рентгеноскопия, низкодозовая импульсная, цифровая рентгенография. Разработчики также предусмотрели режим автоматики по органам, что позволяет сократить время исследования, снизить лучевую нагрузку на пациента и персонал, повысить диагностическую ценность снимка. Кроме того, аппарат обеспечивает возможность дистанционной расшифровки снимков и позволяет хранить до 20 тыс. штук.

Добавим, что рентгенодиагностический аппарат поступил в Ленинский округ по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.