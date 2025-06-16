Новый реанимобиль появился в Ленинском округе

В Видновский перинатальный центр подмосковного Ленинского городского округа поставили реанимобиль. Машина представляет собой полноценное отделение для новорожденных, где им могут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Используем реанимобиль для транспортировки новорожденных детей из нашего медицинского сектора. Это помогает создать оптимальные условия для организма крохи и без проблем доставить маленьких пациентов для консультации и лечения», — рассказала анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Анита Кайсина.

В пресс-службе отметили, что скорая помощь оборудована кувезом, куда размещается ребенок, аппаратом искусственной вентиляции легких, если это необходимо для малышей в тяжелом состоянии, также есть возможность непрерывно проводить мониторинг витальных функций и контролировать жизненно важные показатели. Реанимобили помогают врачам оказывать экстренную помощь, а затем перевозить новорожденных с тяжелыми патологиями в перинатальные центры.

В сентябре 2024 года на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Репродуктивный потенциал России» Видновский перинатальный центр в очередной раз вошел в тройку лидеров по итогам работы за 2023 год среди 55 лучших перинатальных центров со всей страны. В нем ежегодно рождаются 6 тысяч малышей. Свыше 130 тысяч детей — за 38 лет работы учреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.