Новый проект «Территория здоровья» стартует в петербургском ТРК «Галерея»

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета по здравоохранению, глава поликлиники №40 Дмитрий Ченцов рассказал о новом проекте «Территория здоровья» в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Первое мероприятие проекта запланировано провести при поддержке 40-й поликлиники. Известно, что проект входит в большую программу губернатора Санкт-Петербурга «Серебряный возраст».

Официальное открытие «Территории здоровья» состоится 13 марта в ТРК «Галерея», она будет работать вплоть до 23 марта каждый день с 14:00 до 20:00. В этом году проект выделяется рядом уникальных мероприятий для посетителей, например, с помощью аппарата FotoFinder каждый желающий сможет проверить свою кожу на наличие новообразований.

«FotoFinder — это современнейшая с элементами искусственного интеллекта установка, позволяющая построить карту человека и выявить наличие разных элементов (невусов, родинок, папиллом), которые могут быть потенциально опасны», — добавил Ченцов.

Весь процесс обследования занимает 20 минут. Если использование аппарата покажет положительные результаты, возможна будет запись к врачу.

Среди новых аппаратов также выделяется оптический топограф, который неинвазивно исследует позвоночник и может определить, с чем связаны изменения. В помощь ему идет плантограф, который выполняет быструю диагностику и выявляет причины плоскостопия.

В программу в этом году включены и профилактический осмотр стоматолога с люминесцентной стоматоскопией, УЗИ щитовидной железы и сосудов шеи.