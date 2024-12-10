Новый поток «Школы мам» в Королеве начнется 11 декабря

Курс занятий «Школы мам» включает в себя девять занятий по самым различным аспектам материнства. Занятия в «Школе мам» будут проходить еженедельно с 15:30 до 16:30 по средам, начиная с 11 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Цель проекта — помочь будущим родителям найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие в период ожидания ребенка, и сформировать у женщины ощущение внутренней уверенности в период беременности, психологически подготовить ее к родам и к первой встрече с малышом, а также научить всему, что нужно уметь молодой маме.

«Занятия в нашей «Школе мам» ведут специалисты с большим практическим опытом: акушер-гинеколог, неонатолог, психолог, доула, юрист. Программа составлена таким образом, что в течение полутора месяцев женщины последовательно получают полезную информацию начиная от психологической подготовки к родам до организации грудного вскармливания и ухода за новорожденным. Лекции могут посетить все желающие, регистрироваться для этого не нужно», — сообщила организатор «Школы мам», психолог Анжелика Бинкина.

Анонсы лекций, темы и другая важная информация, в частности, данные об отмене, публикуются в телеграм-канале Королевского роддома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.