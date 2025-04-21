Новый пост скорой медицинской помощи открылся в Балашихе

Открытие нового поста скорой медицинской помощи прошло в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха. Объект размещен на базе местной поликлиники и стал важным событием в преддверии Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов, заведующая подстанцией Татьяна Голтва и сотрудники службы.

«Современное здание площадью около 200 кв. м расположено в составе поликлиники. Здесь просторные, светлые помещения с высокими потолками и хорошей вентиляцией. Созданы все условия для комфортной работы медиков — оборудованы комнаты отдыха, приёмные, санузлы и раздевалки», — рассказал Константин Маслов.

Пост рассчитан на круглосуточное дежурство трех бригад, что позволит сократить время доезда до жителей Саввино и близлежащих населенных пунктов — Полтево, Новый Милет, Русавкино-Романово и Русавкино-Поповщино. В перспективе возможно увеличение числа бригад до пяти.

Теперь время доезда сократится до 2–3 минут, что особенно важно при оказании экстренной помощи.

Пост оснащен современным оборудованием и подключен к системе диспетчеризации. Выездные бригады работают на новых автомобилях, укомплектованных по стандартам Подмосковья. В арсенале — аппарат «Лукас» для проведения непрямого массажа сердца, освобождающий руки медиков для оказания параллельных реанимационных мероприятий.

Открытие поста — важный шаг в развитии здравоохранения Балашихи, направленный на повышение качества и оперативности оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.