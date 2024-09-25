Новый педиатр пришла работать в детскую поликлинику Люберец

В детскую поликлинику № 4 Люберецкой областной больницы в микрорайоне Зенино вышла на работу педиатр Анастасия Мироненко, она переехала из Брянской области после окончания медуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Детская поликлиника № 4 в Люберцах — это был самый первый вариант, куда я пришла на собеседование. Мне очень понравился коллектив, новое здание, доброжелательные родители, а главное дети — мои маленькие пациенты. Я очень люблю детей, поэтому и выбрала педиатрию. Когда ты лечишь и видишь результат, что болезнь отступает, ребеночек уже улыбается, смеется, испытываешь гордость за свою работу», — отметила Мироненко.

На участке, который теперь ведет молодой доктор, более полутора тысяч детей, с которыми она уже активно знакомится, изучает их медицинские электронные карты. В обязанности педиатра входит вести приём, ходить на патронажи и вызовы, заниматься профилактикой заболеваний, проводить вакцинацию, диспансеризацию и профосмотры.

По словам заведующей поликлиникой Натальи Гридневой, помощь, которую обычно оказывают молодым врачам, требуется в оформлении медицинской документации, составлении справок и внесении данных о пациентах в медицинские системы. Очень важна сегодня поддержка молодых специалистов на уровне государства и региона — это различные выплаты и компенсация аренды жилья, тем, кто, как и Анастасия, пока не имеет собственной жилплощади.

За последний месяц в детскую поликлинику Люберецкой областной больницы в микрорайоне Зенино вышли на работу пять новых врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.