Новый метод нейрореабилитации начали применять для бойцов СВО в Подмосковье

В подмосковном центре реабилитации «Ясенки» открылась межрегиональная программа по нейрореабилитации. Первый пациент, танкист, инвалид СВО Виктор Шерстнев прошел два первых этапа на базе медицинской клиники в Казани, где учеными нейрофизиологами и медиками университетской клиники разработана и уже апробирована программа. Достигнутые результаты вдохновили подмосковных медиков и теперь все, нуждающиеся в нейрореабилитации жители Подмосковья, смогут проходить такое лечение на базе центра «Ясенки». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Нейрофизиологи и медики Казанского федерального университета провели в «Ясенках» прием пациентов-колясочников с ранениями позвоночника. Каждому из них специалисты готовят индивидуальную программу, которая будет проводиться в отделении социально-медицинской реабилитации.

Реабилитация включает несколько этапов. Сначала пациент проходит три курса неинвазивной электростимуляции, после чего решается вопрос об имплантации в позвоночник специального чипа.

«В целом, реабилитация всегда процесс долговременный. Если мы говорим об этапе неинвазивной электростимуляции, то это три месяца работы с перерывами. Дальше решается вопрос об имплантации. Для достижения оптимального эффекта нужно регулярно реабилитировать пациента. Но это не значит, что они дома не будут использовать электростимулятор. Он позволяет и дома продолжать тренировки, которые были в Центре», — отметила заведующая отделением нейрореабилитации Эльвира Мухаметова.

«Мы рады сотрудничеству и уверены в актуальности нашей совместной работы по программе нейрореабилитации участников СВО, переживших травму позвоночника. Впереди большой путь, который мы пройдем вместе с ранеными бойцами и достигнем желаемых результатов», — сказал директор Центра реабилитации Ясенки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.