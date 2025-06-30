Новый маммографический кабинет открыли в поликлинике № 11 в Балашихе

Новый маммографический кабинет открыт на базе поликлиники № 11 Балашихинской больницы в микрорайоне Железнодорожный. Теперь жительницы Балашихи могут пройти бесплатное обследование молочных желез по полису ОМС. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В кабинете установлен современный цифровой маммограф отечественного производства «Маммо-4МТ-Плюс». Новый аппарат обеспечивает получение высококачественных рентгеновских изображений при минимальной лучевой нагрузке, что делает процедуру максимально безопасной. Ежегодно специалисты смогут проводить дополнительно до 5 тысяч исследований.

«Сегодня мы открыли новый маммограф. Всего в Балашихе будет работать шесть таких кабинетов. Это важно, ведь в городе проживает более 250 тысяч женщин. Мы делаем все возможное, чтобы в городе не было нехватки в рентгенологической помощи. Особенно важно, что ранняя диагностика заболеваний молочной железы дает почти стопроцентную гарантию сохранения жизни», — рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

За одну шестичасовую смену обследование смогут пройти 18 женщин.

Открытие нового кабинета стало важным шагом в укреплении рентгенологической службы города. Всего с начала 2025 года в Балашихе уже введено в эксплуатацию шесть единиц тяжелой медицинской техники, включая КТ, флюорограф и рентген. В ближайшее время планируется запуск еще трех кабинетов: маммографического, флюорографического и рентгенологического.

Все обновленные кабинеты открываются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», направленной на развитие медицинской инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.