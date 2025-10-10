Новый маммограф установили в Центре здоровья Воскресенска

Это аппарат российского производства, который значительно повысит качество диагностики. Планируемая загрузка аппарата — 18 человек в день. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новый аппарат обладает уникальной функцией томосинтеза — это современный метод, позволяющий получить объемное изображение. Врач может детально рассмотреть ткани, что увеличивает точность результата. Если во время обследования обнаружатся подозрительные изменения, есть возможность сразу же провести стереотаксическую биопсию. Маммограф позволяет безболезненно взять образец ткани для анализа. Это помогает быстро поставить точный диагноз и без промедления начать лечение», — отметил заведующий рентгеновским отделением ГБУЗ МО «Воскресенская больница», врач рентгенолог Алексей Соломатин.

Кабинет работает в две смены: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 и в субботу с 8:00 до 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.