Новый маммограф со взятием биопсии заработал в онкодиспансере Подмосковья

В рентгеновском отделении центра лучевой диагностики Московского областного онкологического диспансера начал работать новый цифровой маммограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Продолжаем усиливать онкологическую службу региона. Сегодня в Московском областном онкологическом диспансере заработал новый маммограф, оснащенный биопсийной приставкой, что позволяет специалисту сразу же при обнаружении новообразования провести забор материала и направить его на гистологию. На закупку новой медтехники было направлено почти 34 млн рублей. Всего с начала года в регионе заработало 9 новых маммографов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти маммографию в Московском областном онкологическом диспансере можно по направлению врача-онколога консультативно-диагностического центра.

Жительницам Московской области старше 40 лет и не проходившим исследование более двух лет доступна самозапись на маммографическое исследование в медучреждении по месту прикрепления.

Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.