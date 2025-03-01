Новый логопед приступил к работе в больнице Реутова

В отделение реабилитации Реутовской клинической больницы пришел новый сотрудник — логопед Ольга Дианова. Специалист с многолетним опытом работы и научными достижениями присоединилась к команде медицинского учреждения, чтобы помогать пациентам восстанавливать речевую функцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ольга Дианова окончила Московский педагогический государственный университет им. Ленина в 1995 году по специальности «Логопедия». В 2001 году ей была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. Специалист с отличием окончила университет и имеет высшую квалификационную категорию. За годы работы она стала автором более 50 научных и методических работ, посвященных восстановлению речевой функции у детей и взрослых.

Приход такого высококвалифицированного специалиста стал возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа включает строительство и капитальный ремонт медицинских объектов, оснащение больниц современным оборудованием и автотранспортом, а также привлечение новых кадров. Для медиков в Подмосковье предусмотрены меры социальной поддержки, такие как социальная ипотека, компенсация за аренду жилья или предоставление служебного жилья по договору безвозмездного пользования.

«Я рада присоединиться к команде Реутовской клинической больницы. Моя цель — помочь пациентам восстановить речевую функцию и улучшить качество их жизни. Я уверена, что мой опыт и знания будут полезны для жителей Реутова», — поделилась Ольга Дианова.

Для вопросов по трудоустройству в Реутовскую клиническую больницу можно обратиться в отдел кадров по телефону: 8 (495) 108-04-48, доб. 1121.

Приход Ольги Диановой в больницу — это еще один шаг к повышению качества медицинских услуг в Реутове. Благодаря таким специалистам и поддержке со стороны государства, жители города могут быть уверены в доступности и высоком уровне медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.