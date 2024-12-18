Новый лазерный хирургический аппарат поступил в Шатурскую больницу
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Хирургическое отделение г. Шатура пополнилось новым оборудованием. Лазерный хирургический аппарат поступил в Шатурскую больницу в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Такое оборудование предназначено для проведения различного рода оперативных вмешательств. Применяется при лечении заболеваний кожных покровов, для удаления новообразований.
«При использовании этого метода зона повреждения тканей оказывается минимальной. А это значит, что заживление пораженного участка идет быстрее и качественнее», — рассказывает врач-хирург Саидакбар Алимжанов.
Сегодня лазерная хирургия становится все более востребованной областью медицинской практики.
Хирурги успешно применяют лазер для бескровного рассечения тканей, сохраняя при этом высокий уровень стерильности и точности.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.