Новый кардиолог начал работать в Лобненской больнице

В Лобненскую городскую поликлинику № 1 на работу принят новый врач-кардиолог Юрий Лещинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалист окончил Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького по специальности «Лечебное дело», продолжил обучение в интернатуре по специальности «терапия», а также прошел профессиональную подготовку по специальности «кардиология».

«Стать хорошим врачом — значит обладать глубокими знаниями, а также терпением, спокойствием, любовью к людям, и в то же время твердостью и огромным чувством ответственности. Я постоянно продолжаю учиться и совершенствоваться, так как в нашей профессии ошибаться нельзя, ценой ошибки может стать человеческая жизнь», — поделился доктор.

В привлечении специалистов в больницы Подмосковья помогают действующие в регионе меры соцподдержки: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.