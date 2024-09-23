Новый хирург начал работать в больнице Воскресенска по программе «Приведи друга»

В Московской области для привлечения медицинских специалистов с 2022 года действует программа «Приведи друга». Так, хирург ГБУЗ МО «Воскресенская больница» Иван Фатула начал работу благодаря приглашению своего друга Александра Москалева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я здесь работаю с 1 августа, параллельно также учусь в аспирантуре. Коллектив здесь очень приятный, всегда подскажут и помогут при необходимости. С Иваном мы учились в одном университете. Он меня спросил: „Нужны ли еще хирурги в больницу?“ Я посоветовался с заведующим отделения Андреем Зверевым, на что он ответил, чтобы я Ивана пригласил сюда. И вот с начала сентября мы работаем вместе», — рассказал Москалев.

Несмотря на разный график, молодым специалистам все же удается иногда поработать вместе.

«Я сюда пришел в начале сентября. Работаю днем, а Александр чаще задействован в дежурствах. Иногда, конечно, удается поработать вместе. Рад, что мой друг, а теперь еще и коллега, пригласил меня сюда. Коллектив прекрасный, более опытные специалисты помогают, учат также чему-то новому», — подчеркнул Фатула.

Сотрудник, благодаря которому был привлечен врач или средний медперсонал, получает премию в размере до 50 тыс. рублей за врача, и до 25 тыс. за фельдшера или медсестру. Вознаграждение выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после 3-х месяцев работы.

В этом году в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились более 420 медработников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.