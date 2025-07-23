Новый хирург-аритмолог приступил к работе в больнице Долгопрудного

В отделении кардиологии стационара Долгопрудненской больницы приступил к работе хирург-аритмолог Леонид Диомидович Гулиа. Это специалист довольно редкого направления в области кардиологии. Он занимается диагностикой, лечением и профилактикой нарушений ритма сердца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Леонид Диомидович закончил факультет лечебного дела Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, затем интернатуру по общей хирургии и клиническую ординатуру по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия».

Врач работал в должности сердечно–сосудистого хирурга в ФКУ «МУНКЦ им. П. В. Мандрыка» в лаборатории искусственного кровообращения с 2013 года. С 2015 — научный сотрудник отдотделения кардиохирургии. С 2017 — сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», отделения кардиохирургии лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции.

Проходил стажировку по специальности в ведущих российских и зарубежных клиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.

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