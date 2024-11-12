Новый главный врач назначен на должность в больнице Зарайска

С 12 ноября Роман Рапцун официально утвержден на должность главного врача Зарайской больницы. Под руководством Романа Рапцуна медицинское учреждение продолжит развиваться и предоставлять жителям округа качественную и доступную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Роман уже успел зарекомендовать себя как высококвалифицированный специалист. Ранее он исполнял обязанности руководителя больницы, а с сегодняшнего дня официально назначен на должность главного врача. Поздравляю Романа Рапцуна. Желаю слаженной работы в коллективе, новых достижений и успехов в ответственной работе на благо жителей», — выразил свои поздравления глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.