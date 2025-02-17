Новый физиотерапевт начал работать в поликлинике Талдомского округа

В поликлинике Запрудненского отделения Дубненской больницы приступил к работе новый врач-физиотерапевт. Роман Амбаров в 1997 г. окончил Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело», сообщает пресс-служба Талдомского округа.

Через год прошел обучение в интернатуре по специальности «Анестезиология и реаниматология». В 2019 г. прошел профессиональную переподготовку в ООО «Межотраслевой институт госаттестации» по специальности «Врач-физиотерапевт». Врач уже ведет прием и оказывает необходимую помощь в лечении и реабилитации. Физиотерапия помогает ускорить выздоровление, уменьшить боли и восстановить функции организма после травм и операций. Проводимые процедуры помогают уменьшить болевые ощущения, улучшить кровообращение, укрепить мышцы и повысить общий тонус организма.

«Продолжаем привлечение специалистов разного профиля в подразделения нашего медучреждения, чтобы обеспечить комплексный подход к оказанию медицинской помощи жителям. В рамках программы «Модернизация первичного звена» для медработников действуют объемные меры соцподдержки. Например, «Компенсация аренды жилья», «Социальная ипотека», «Земский доктор» или «Земский фельдшер», «Земля врачам», «Приведи друга» и другие. Эти меры помогают привлечь новых специалистов и создать условия для их долгосрочного проживания на выбранной территории», — отметил главный врач Игорь Давронов

С 1 января повысились выплаты по программе «Приведи друга» для медицинских работников. Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник, работающий в Подмосковье, может получить премию от 28 000 до 128 000 рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.