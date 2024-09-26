Новый фельдшерский здравпункт построят в деревне Протасово Мытищ

сегодня в 16:34

В государственную программу Московской области включен новый объект — строительство фельдшерского здравпункта в деревне Протасово городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Данный объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время завершена проработка земельного участка. Ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

В здании здравпункта разместятся кабинет приема фельдшера, процедурная-прививочная, помещение для хранения лекарственных средств, вестибюль с зоной ожидания пациентов, помещение для персонала, серверная. На прилегающей территории появится парковочное пространство и места для отдыха

Открыть новый здравпункт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.