Новый фельдшер приступил к работе в поликлинике Талдома

Новый фельдшер кабинета неотложной помощи в поликлинике Талдома Дарья Черногорова уже оказывает помощь жителям. В ее адрес уже поступают первые благодарности от пациентов за внимательное и доброжелательное отношение и помощь в восстановлении здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году Черногорова окончила Кимрский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Молодой специалист воспользовалась одной из мер соцподдержки, оформив компенсацию оплаты за аренду жилья. Коллеги помогают специалисту адаптироваться на новом месте и оказывают всяческую поддержку в рамках наставничества.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Мы проводим большую работу для привлечения медицинских специалистов для работы в Талдомском округе. Решить проблему кадрового дефицита помогают программы и меры соцподдержки: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Компенсация аренды жилья», «Земля врачам» и другие», — поделился главный врач Игорь Давронов.

В Московской области реализуется программа наставничества для молодых медицинских специалистов. Наставники помогают молодым врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, выстраивать коммуникации, знакомят с тонкостями работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям — все они дают результат», — отметил Воробьев.