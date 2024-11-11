Новый фельдшер приступил к работе в ФАПе Павлово-Посадского округа

Ольга — опытный сотрудник с большим стажем за плечами. Свою карьеру начала в 2000 году, сразу после окончания Орехово-Зуевского медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело. Фельдшер». Долгое время она проработала в Москве на станции скорой и неотложной помощи. Но позже она вернулась на свою малую родину, в Павловский Посад, и присоединилась к команде сотрудников Павлово-Посадской больницы, устроившись в поликлинику № 3. В 2024 году Ольга решила немного сменить поле своей деятельности, и 1 ноября она вышла на работу в фельдшерско-акушерский пункт «Кузнецы».

Теперь Ольга оказывает жителям деревни доврачебную медицинскую помощь, выполняет врачебные назначения, выписывает направления и справки, занимается экспертизой временной нетрудоспособности, проводит первичное обследование и профилактическое консультирование в рамках проведения диспансеризации, выписывает рецепты на льготные препараты и выдает сами лекарства, ведет диспансерное наблюдение, а также проводит телемедицинские консультации с врачами поликлиники.

«Фельдшер — это очень важная профессия, особенно на селе. От его работы зависит здоровье жителей деревни. Есть некоторые различия между работой фельдшера в неотложной помощи и фельдшером в ФАПе. Но я уверена, что в скором времени адаптируюсь к новым условиям работы и продолжу улучшать свои профессиональные навыки для оказания качественной медицинской помощи населению», — рассказала фельдшер.

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Кузнецы рассчитан на обслуживание близлежащих 8 населенных пунктов, в которых проживают 2 736 человек. В одноэтажном здании расположены фельдшерский и процедурный кабинеты, комната ожидания, служебные помещения. Имеется все необходимое оборудование для работы медперсонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям — все они дают результат», — отметил Воробьев.