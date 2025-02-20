Новый фельдшер начала работать в селе Мамонтово Богородского округа

В Мамонтовской участковой больнице, которая является структурным подразделением Ногинской больницы, к работе приступила новый фельдшер Юлия Козинская, квалифицированный специалист с большим опытом работы. В 2008 году она окончила Московский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело. Фельдшер». Общий стаж работы насчитывает более 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наполнять кадрами сельские поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты не менее важно, чем городские. Привлекать в медучреждение новых специалистов нам помогает программа модернизации первичного звена, а также меры социальной поддержки для врачей и фельдшеров. Цель этой программы — обеспечить население квалифицированной медицинской помощью, в том числе и труднодоступные и отдаленные населенные пункты», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В прошлом году штат Ногинской больницы пополнили более 60 врачей.

В округе разработан комплекс мер социальной поддержки медицинских работников для привлечения квалифицированных специалистов. Речь идет о выплате врачам, впервые трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Богородского округа (100 тыс. р. единовременно и 10 тыс. р. ежемесячно в течение 3-летнего периода).

Помимо этого, предусмотрена ежемесячная выплата частичной компенсации медицинским работникам расходов, связанных с наймом (арендой) жилых помещений; предоставляется служебное жилье, земельные участки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям — все они дают результат», — отметил Воробьев.