Новый фельдшер-лаборант приступила к обязанностям в больнице Домодедова

Фельдшер-лаборант Юлия Козлова с сентября трудится в централизованной клинико-диагностической лаборатории Домодедовской больницы. Пришла она сюда по рекомендации старшего фельдшера-лаборанта А. С. Полияновой в рамках региональной программы «Приведи друга», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Огромное спасибо коллеге за возможность пополнить замечательный сплоченный коллектив нашей лаборатории! До этого мне довелось работать в частной медицине, и оказывается, государственное медучреждение не только не уступает по многим показателям в плане трудоустройства, но и гораздо лучше. При принятии решения для меня было важно, например, наличие профсоюзной организации», — рассказывает Юлия Павловна.

По мнению А. С. Полияновой, в штат пришел молодой специалист с уже наработанным хорошим опытом.

Программа «Приведи друга» инициирована в начале 2022 года министерством здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.