Новый директор приступил к обязанностям в Люберецкой областной больнице

Коллективу Люберецкой областной больницы (ЛОБ) представили нового директора. Им стала Елена Сторожева. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Нового руководителя коллективу представили с зампредом правительства-министром здравоохранения Московской области Максимом Забелиным. Директором ЛОБ назначена Елена Александровна Сторожева. Она имеет опыт работы в различных медицинских организациях на руководящих должностях, последнее место работы — директор ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени И. В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы», — отметил Владимир Волков.

Он также добавил, что здравоохранение — одна из самых чувствительных сфер в округе, жители ждут позитивных перемен.

«Уверен, профессионализм, опыт и целеустремленность Елены Александровны и всей команды Люберецкой областной больницы позволят нам сообща добиться самого высокого результата», — резюмировал Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.