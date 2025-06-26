Новый детский врач травматолог-ортопед начал работу в больнице Шатуры

За последнее время в муниципальный округ Шатура приехало сразу несколько специалистов-медиков. Один из них детский врач травматолог-ортопед Андрей Саранцев. За его плечами огромный опыт в оказании экстренной медпомощи, а также работы в непростых природных условиях севера. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2003 году я закончил Саратовский государственный медицинский университет, потом — в 2005, два года проходил обучение в ординатуре в институте травматологии и ортопедии в Саратове, затем 10 лет отработал на саратовской станции скорой помощи в реанимационно-травматологической бригаде и затем еще 10 лет был врачом в строительной экспедиции. Работал в проектах для Минобороны, Министерства природных ресурсов, то есть опыт работы был в Арктике и Антарктиде», — рассказал Андрей Саранцев.

Шатура оказалась привлекательным городом для нового врача. Прием маленьких пациентов Андрей Саранцев ведет в детском поликлиническом отделении. Сам он многодетный отец. И делая выбор в пользу работы в Шатуре, учитывал развитость инфраструктуры. Немаловажным оказалось и радушие, с которым его встретили коллеги, а также привлекательность различных программ поддержки медиков в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.