Новый детский врач-психиатр начал работать в детской больнице МОЦОМД

Специалист окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова в 2017 году по специальности «Лечебное дело». С 2017 по 2019 год проходила ординатуру по специальности «Психиатрия». Прошла курсы повышения квалификации в следующих учреждений: Медицинский стоматологический институт города Москвы «Экспертиза временной нетрудоспособности», Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования «Современная доказательная психофармакотерапия психических расстройств у детей и подростков», Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского «Детская и подростковая психиатрия». С 2019 года работала врачом-психиатром в диспансерном отделении Центральной областной психиатрической больницы, где занималась диагностикой психических заболеваний, лечением с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Сфера профессиональных интересов: диагностика и фармакотерапия расстройств психической сферы у детей и подростков: расстройства психологического развития, расстройства настроения, нарушения сна, нарушения пищевого поведения, эмоциональные расстройства, расстройства поведения детского возраста.

«Каждый ребенок уникален, и важно учитывать не только клинические симптомы, но и семейный контекст, особенности воспитания и окружения. Уверена, что вовлеченность родителей в процесс терапии способствует более быстрому и стойкому восстановлению психического здоровья ребенка», — отмечает Кристина Шкуратова.

Коллектив центра рад приветствовать нового специалиста в своей команде. И надеется, что сотрудничество с новым специалистом станет важным шагом к улучшению психического здоровья детей, нуждающихся в помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.