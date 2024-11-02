Новый детский хирург приступил к работе в Коломенской больнице

В педиатрическую службу Коломенской больницы пришел работать новый специалист — детский хирург Вячеслав Киршин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2022 году Вячеслав Киршин окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Ординатуру по детской хирургии он проходил на базе областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой по целевому направлению от Коломенской больницы.

«В нашем медучреждении был большой запрос от жителей на привлечение детских хирургов. В данный момент потребность в специалистах по детской хирургии в амбулаторном звене закрыта полностью. Теперь в детских поликлиниках прием ведут 4 профильных специалиста, что позволяет нам оказывать хирургическую помощь детям в день обращения. Что же касается стационарной помощи, то рад сообщить: хирургическое отделение Коломенской больницы возобновило оказание экстренной медицинской помощи детям», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Детский хирург Вячеслав Киршин ведет прием пациентов в педиатрическом поликлиническом отделении поликлиники Подлипки по адресу: Коломна, ул. Подлипки-6, д. 140. Записаться на амбулаторный прием к новому специалисту можно самостоятельно через личный кабинет портала «Здоровье», в инфомате любой поликлиники или позвонив по единому номеру 122.

Привлекать новые кадры в поликлиники Коломны помогает программа модернизации первичного звена здравоохранения, действующая в Московской области, а также меры соцподдержки медработников, которыми регион предлагает воспользоваться как врачам, так и среднему медицинскому персоналу.

В Подмосковье действуют программы «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, «Приведи друга», «Земля врачам», «Земский врач», премии лучшим специалистам и надбавки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.