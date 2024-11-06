Новый автомобиль получил автопарк службы скорой помощи в Клину

На днях сотрудники Клинской подстанции получили новую Газель НН класса. Это первый автомобиль, полученный в этом году по губернаторской программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автомобиль оснащен всем необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, реанимационным ящиком и укладками для взрослых и детей. Для удобства водителя в машине есть навигатор и камеры заднего вида. Транспортные средства также оборудованы системами обеззараживания воздуха, климат-контроля и ГЛОНАСС.

Новая машина скорой помощи уже прошла необходимые процедуры регистрации и сегодня впервые вышла в рейс. Клинские врачи отмечают, что автомобиль очень удобен — все находится в легком доступе.

«Эти машины действительно очень удобные. Ходить в них легко, ни за что не задеваешь, шкафы устроены иначе, что упрощает доступ. Все сделано с продуманным уровнем комфорта: все предметы первой необходимости находятся в легком доступе, и все, что нужно, всегда под рукой» — сказал врач клинской подстанции скорой помощи Евгений Тембер.

В среднем автомобиль скорой помощи проезжает около 600 км в день, а это почти 150 тыс. км в год. Поэтому обновление «карет скорой помощи» — нужная и своевременная программа.

Автопарк клинской подстанции регулярно пополняется новыми помощниками. Сейчас ежесуточно на страже здоровья стоят 12 бригад.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.