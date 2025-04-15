Новый аппарат МРТ заработал в больнице Лобни

Глава Лобни Анна Кротова вместе с депутатом Государственной думы РФ Ириной Родниной, депутатом городского совета депутатов Оксаной Букиной и главным врачом Лобненской больницы Викторией Тен торжественно открыли диагностический кабинет МРТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совсем недавно в Лобне открыли новую поликлинику, которую посетили уже 65 тысяч человек. Аппарат МРТ — долгожданное приобретение для больницы, врачей и всех жителей Лобни. Современное медицинское оборудование позволит проводить диагностику заболеваний более точно и назначать пациентам эффективное лечение.

В распоряжении специалистов, работающих на новейшем магнитно-резонансном томографе, есть все необходимые программы для исследования различных частей тела, они смогут проводить диагностику головного и спинного мозга, кровеносных сосудов, суставов и органов брюшной полости.

Недавно сотрудники кабинета МРТ прошли обучение у преподавателя кафедры лучевой диагностики МОНИКИ, врача-рентгенолога Елены Паниной. Они детально изучили вопросы правильной укладки пациента, безопасного введения контрастных веществ, оказания первой помощи и соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что все аналоговое медоборудование в подмосковных учреждениях здравоохранения заменят на цифровое в 2024 году.

По словам губернатора, замена аналогового медоборудования на цифровое — это весьма масштабная программа, которая реализуется уже около 4 лет.