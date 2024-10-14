Новый аппарат МРТ заработал в больнице Клина

В Клинской больнице заработал первый магнитно-резонансный томограф. Раньше пациентам Клина приходилось или обследоваться на коммерческом аппарате или ездить на обследования в другие округа Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь пациенты Клина и стационарного и поликлинического профиля будут диагностироваться по направлению своего лечащего врача в Клину.

«Аппарат МРТ поставлен в Клинскую больницу по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья». Это современнейший аппарат с высоким разрешением. А главное, медики за это время прошли подготовку и обучение к работе на нем, и теперь могут и провести обследование и подготовить описание полученных результатов. Это очень важно, ведь пациенты всегда хотят понимать результаты сразу, а фактор времени в медицине часто имеет решающее значение», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Сегодня руководитель округа вместе с главврачом Клинской больницы осмотрели новый аппарат, убедились в удобстве организации работы отделения МРТ и пообщались с первыми пациентами.

Обследование на аппарате занимает от 20 до 40 минут. Так что никаких очередей здесь не будет. Пациенты будут приходить на обследование в строго отведенное время. А пациентам стационара и ходить никуда не придется, так как аппарат расположен на территории больничного комплекса. Для него оборудовали специальное помещение со всеми необходимыми степенями цифровой защиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.