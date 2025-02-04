Новый аппарат МРТ установят в больнице Лобни

Для Центральной поликлиники Лобни закуплено свыше 7 тысяч единиц новой медицинской техники. Так, вчера были завершены работы по наладке оборудования для установки нового аппарата магнитно-резонансной томографии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году в Лобненскую больницу также будет поставлен дуоденоскоп, предназначенный для проведения полного объема внутрипросветных эндохирургических операций панкреато-билиарной зоны и визуальной диагностики патологии 12-ти перстной кишки. А еще три стерилизатора», — сказала глава города Анна Кротова.

В минувшем году парк техники Лобненской больницы был пополнен артроскопической стойкой и системой эндоскопической визуализации. Также были получены новые ультразвуковые аппараты, офтальмологическое оборудование, два современных воздушных стерилизатора и другая медицинская техника.

Новая поликлиника на 600 посещений в смену построена в Лобне в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.