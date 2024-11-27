Новый аппарат МРТ поступит в Истринскую больницу до конца 2024 года

Первый в истории истринского здравоохранения аппарат МРТ поступит в Истринскую клиническую больницу до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этого события ждут многие жители округа. Пока что пациентов, нуждающихся в этом исследовании, врачи маршрутизируют в другие медучреждения Московской области. Но в скором времени проходить магнитно-резонансную томографию можно будет в своем округе и по полису ОМС.

Кабинет МРТ, который разместится на территории поликлиники № 1 в Истре, готовится к открытию. В данный момент завершается капремонт здания, где аппарат будет размещен.

Томограф — тяжелое оборудование, в прямом и переносном смысле слова. Мощность аппарата, которое получит ИКБ — 1,5 тесла, а вес составляет почти 5 тонн. Перед строителями стояла задача дополнительно укрепить пол с расчетом на существенные вибрационные нагрузки. Эта часть работ завершена. Отличают томограф и габариты: для того, чтобы можно было внести аппарат в кабинет диагностики, строителям пришлось частично разобрать одну из стен. После установки оборудования перекрытие восстановят.

Капремонт завершается и во внутренних помещениях: заменены инженерные коммуникации, электрика, смонтирована система кондиционирования, установлены перегородки. Для комфортного ожидания подрядчик оборудует зону отдыха для пациентов.

Отделение диагностики будет адаптировано для маломобильных групп граждан.

Истринская клиническая больница при поддержке губернатора Андрея Воробьева продолжает расширять спектр медпомощи для населения. Помимо современного оборудования, которое поступает в структурные подразделения, активно ведется и кадровая работа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.